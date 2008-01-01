В Даугавпилсе выступит прославленный детский ансамбль «Ровесник»

Новости Общество | 26 октября 2017 | 20:59

Пресс-фото Пресс-фото

2 ноября 2017 года в Даугавпилсе состоится концерт детского танцевального ансамбля «Ровесник» из Беларуси. Заслуженный любительский коллектив, лауреат специальной премии Президента РБ, участник международных фестивалей и конкурсов подарит даугавпилчанам прекрасный вечер. Начало концерта – в 18.00, в Даугавпилсском университете (ул.Парадес. 1).

Ансамбль танца «Ровесник» создан в 1958 году на базе Республиканского Дворца культуры профсоюзов в Минске. В ансамбле занимается более 500 девочек и мальчиков в возрасте от 4 до 16 лет. Коллектив имеет богатую историю и традиции, является дипломантом многих международных фестивалей и конкурсов, в том числе лауреатом специальных премий Президента Республики Беларусь.

Юным танцорам рукоплескали в Великобритании, России, Турции, Франции, Китае, Италии, Германии, Норвегии, Андорре, Польше, Португалии, Эстонии, Чехии, Австралии, США и других странах мира.

В репертуаре ансамбля - белорусские народные и народно-стилизованные танцы, детские хореографические картинки, танцы народов мира. Художественный руководитель ансамбля «Ровесник», балетмейстер, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь – Татьяна Семченко.

В четверг, 2 ноября 2017 года, в 18.00 в актовом зале нового корпуса Даугавпилсского Университета (ул.Парадес, 1) состоится концерт заслуженного любительского танцевального ансамбля «Ровесник». Выступление организовано при поддержке Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе, Центра белорусской культуры и Даугавпилсского университета.

Вход - свободный.

Сердечно приглашаем!



ЦБК