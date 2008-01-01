Семейные врачи продолжат "медленную" забастовку

Новости Латвия | 26 октября 2017 | 20:52

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Правление Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) в четверг 26 октября постановило продолжить "медленную" забастовку, - сообщает ЛЕТА.

Как сообщили в ассоциации, руководство организации обсудило ответ Минздрава на предложение провести переговоры с целью заключения коллективного договора о защите экономических и социальных прав семейных врачей в следующем году. ЛАСВ считает, что Минздрав не дал ответа на это предложение по существу.

Теперь ассоциация призывает Минздрав и Кабинет министров до 6 ноября дать конкретный ответ о возможностях заключения коллективного договора.

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