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Новости Политика | 26 октября 2017 | 19:58
Оппозиция Сейма призвала не поднимать минимальную зарплату в Латгале
В четверг, 26 октября, Сейм передал на рассмотрение комиссии по запросам предложение оппозиционных депутатов премьер-министру Марису Кучинскису о том, чтобы в связи со сложным положением предпринимателей отменить повышение минимальной зарплаты для Латгале либо повысить ее не более чем на 20 евро.
Запрос подписали депутаты Юрис Вилюмс (ЛОР), Ивар Бриверс (ЛОР), Силвия Шимфа (NSL), Арвид Платнерс (NSL), Варис Круминьш (ЛОР), Рихард Мелгайлис (ЛОР), Айвар Мейя (ЛОР), Артус Кайминьш (KPV LV), Эдвард Смилтенс и Мартиньш Шицс.
Депутаты просят правительство до декабря 2017 года разработать порядок, предусматривающий для Латгале статус особо поддерживаемого региона с целью снизить уровень безработицы в регионе до 10% и содействовать занятости. Одна из мер должна предусматривать повышение необлагаемого минимума ПНН до 430 евро.
Крупнейшие производственные предприятия Латгале работают с убытками или минимальной прибылью. Повышение минимальной зарплаты приведет к росту издержек на рабочую силу на 13%, что непосильно для латгальских предпринимателей, считают депутаты.
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