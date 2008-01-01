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Новости Латвия | 26 октября 2017 | 19:55
«Норд-Ост». Рига, 15 лет спустя
О том, что произошло в московском театре на Дубровке в 2002-ом, помнят и сегодня в Риге. Тогда среди заложников оказались несколько латвийских граждан, в том числе и педагог Маргарита Дубина с двумя взрослыми детьми. Дату своего освобождения она вместе с семьёй каждый год отмечает как второй день рождения, рассказала она LTV7.
LTV7 показало архивные кадры, на которых Маргарита только вернулась в Ригу 15 назад.
«Эти дни, конечно, очень неприятные. Почти бессонные, с воспоминаниями. Такие вещи не уходят. Могут уйти только с человеком», — рассказывает Маргарита.
В Москву она приехала на конференцию. Сын Александр — чтобы закупить спортивный инвентарь, а дочь Кира там училась. В итоге решили вместе сходить в театр. Выбрали мюзикл «Норд-Ост».
Пришли на два с половиной часа. Остались на 58.
Особый интерес к заложникам проявляли чеченки, охранявшие людей, говорит Маргарита.
«Когда мы сидели рядом, то автомат лежал здесь, граната здесь. Сидели, разговаривали о жизни. Они спрашивали, кто ты, что ты, откуда. Мы их не спрашивали, откуда они. И так всё было понятно. Чека была на пальце, и она гранату вертит и действует тебе на нервы.
Они, конечно, приходили, менялись. Единственную поблажку, которая она сделала, сказала — тебе в оркестровую яму «ходить». Хочешь, «сходи» за дверь. Только там убитая женщина лежит. Там везде растяжки по периметру стояли. Я ей сказала: «Нет, я пойду туда, где все». На ты!»
После начала штурма, когда в зрительный зал пустили газ, Маргарита надела на голову сумку, легла на пол под кресла и закрыла глаза. И открыла она уже в больнице.
«В больнице меня осматривали раз пять. Потому что думали, что у меня специфическая внешность. Хотя врач доказывал, что я еврейская женщина, а не шахидка.
Всё время у меня осматривали плечо, и я не могла понять почему. Говорили: «Давайте осмотрю!». А меня только что осматривали. «Нет, давайте еще раз!». Оказывается, искали след на плече».
Дети Маргариты — Александр и Кира — тоже остались живы. Маргарите даже удалось вернуть вещи. В том числе сумку, из которой ничего не пропало. А кое-что сохранилось и до сих пор — косметичка и духи, которые и сегодня в сумке у нее.
«Они со мной все 15 лет!»
Теракт на Дубровке, длившийся с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе которого группа вооружённых боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла «Норд-Ост».
Боевики были вооружены огнестрельным оружием, гранатами и взрывными устройствами. Общее число захваченных заложников составило 916 человек.
В результате операции по освобождению заложников были убиты все находившиеся в здании в тот момент террористы и освобождена часть заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации «Норд-Ост», 174 человека).
LSM
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