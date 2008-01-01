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Новости Происшествия | 26 октября 2017 | 19:43

На границе задержали группу нелегалов с подростком

Погранохрана

По информации Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, 25 октября, в 8 километрах от белорусско-латвийской границы вблизи населенного пункта Медведево пограничники задержали группу нелегалов.

Ими оказались восемь граждан Вьетнама в возрасте от 15 до 34 лет. Женщина с несовершеннолетним ребенком помещена в медицинский пункт, шестеро мужчин — в специально оборудованное помещение пограничного отряда.

В отношении нарушителей начат процесс. Им грозит штраф с депортацией или без нее.

Делфи

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