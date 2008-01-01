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Новости Происшествия | 26 октября 2017 | 19:39

Ужас: пьяные тракторист настойчиво разными способами пытался убить напарника

D-fakti.lv

Прокуратура передала в Даугавпилсский суд уголовное дело против мужчины, обвиняемого в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах, сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Айга Эйдука.

Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вместе с двумя знакомыми явился во двор частного дома, чтобы погрузить в прицеп трактора металлолом для дальнейшей продажи.

Во время вспышки гнева мужчина несколько раз выстрелил одному из напарников в голову из пневматического пистолета. Когда знакомый стал убегать, мужчина догнал его, несколько раз ударил по голове и снова выстрелил из пистолета, а затем сел в трактор и дважды его переехал.

Мужчине показалось, что его напарник мертв, и он решил спрятать его тело. Он привязал своего знакомого к трактору и поволок к болоту, но трактор в болоте увяз. Тогда мужчина взял топор и ударил напарника по голове, а затем ушел.

Медикам удалось спасти жизнь пострадавшему мужчине.

Delfi

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