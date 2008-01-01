Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
26 октября
Именины:
Арманда, Аманта, Кайва / Злата, Карп, Никита
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Вы не сможете добиться поддержки, пока не заставите людей в себя поверить. Этим и займитесь, работа хлопотная - целый день на нее уйдет точно.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. 2 C
- Утро
- 6 .. 8 C
- День
- 7 .. 9 C
- Вечер
- 6 .. 8 C
- Ветер
- 6 .. 8 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1785 ()
|GBP
|0.8888 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|67.864 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»
В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}
2. Зато нас по головке погладят! {111}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
5. Шум на работе! Как действовать? {1}
7. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма
8. Кто поможет бездомному Антону? {7}
9. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
10. Автобусы и трамваи {152}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 26 октября 2017 | 19:39
Ужас: пьяные тракторист настойчиво разными способами пытался убить напарника
Прокуратура передала в Даугавпилсский суд уголовное дело против мужчины, обвиняемого в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах, сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Айга Эйдука.
Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения вместе с двумя знакомыми явился во двор частного дома, чтобы погрузить в прицеп трактора металлолом для дальнейшей продажи.
Во время вспышки гнева мужчина несколько раз выстрелил одному из напарников в голову из пневматического пистолета. Когда знакомый стал убегать, мужчина догнал его, несколько раз ударил по голове и снова выстрелил из пистолета, а затем сел в трактор и дважды его переехал.
Мужчине показалось, что его напарник мертв, и он решил спрятать его тело. Он привязал своего знакомого к трактору и поволок к болоту, но трактор в болоте увяз. Тогда мужчина взял топор и ударил напарника по голове, а затем ушел.
Медикам удалось спасти жизнь пострадавшему мужчине.
Добавить комментарий