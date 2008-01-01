В арт-центре им. Марка Ротко откроется выставка работ графики

Новости Культура | 26 октября 2017 | 11:34

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С 16 по 27 октября в художественном центре им. Марка Ротко проходит 6 Международный симпозиум латгальской графики.

Это мероприятие в культурном пространстве Латгалии объединяет таких разных и не похожих друг на друга латвийских и зарубежных графиков из Дании, России, Литвы, Румынии, Швеции, Германии и Швейцарии.

Традиционно во время симпозиума художники создают графические изображения в техниках высокой и глубокой печати. Как в прошлом, так и в этом году у работ нет определённой темы. Мастера подвластны и отдаются свободному полёту мыслей и идей, вдохновляются даугавпилсской крепостью, городом, Латгалией.

В пятницу – 27 октября, в 16.00 откроется выставка работ участников 6 Международного симпозиума латгальской графики. Посмотреть и насладиться творениями можно будет до 5 ноября.

Выставка работ участников симпозиума будет благодатной почвой для дискуссий художников, развития искусства графики как региона, так и Латвии в целом.

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