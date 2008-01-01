Бюджет принят — но только в первом чтении

Новости Латвия | 26 октября 2017 | 19:27

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Сейм в первом чтении принял госбюджет 2018 года. Основные приоритеты – здравоохранение, безопасность и демография. Доходная часть главного финансового документа страны, как планируется, составит 8,75 млрд евро, а расходы – 8,95 млрд евро. Вместе с законопроектом бюджета депутаты так же поддержали 29 сопутствующих законопроектов. Дебаты продолжались почти два дня, сообщает Латвийское радио 4.

Слуги надо рассматривали проект госбюджета следующего года почти 2 дня. В первый — проголосовали за то, чтобы принять бюджет в срочном порядке, то есть, в двух чтениях. А потом весь день продолжались дебаты.

Чаще других выступали традиционно депутаты оппозиционных фракций. Критика бюджета самая разная. Например, депутат от Латвийского Объединения Регионов Юрис Вилюмс заявил, что так называемые «депутатские квоты» на самом деле никуда не делись:

«Во-первых, они остались в том же объеме, как это в прошлом году было утверждено в так называемом трехлетнем бюджете. Да, те, что были на один год, так и закончились. Но те, что выделялись на три года, если не ошибаюсь, тому же самому Вентспилсу многомиллионные инвестиции пошли на три года. И у многих министерств есть позиции поддержки – музеев или негосударственных организаций. По сути, это те же самые квоты, только своевременно вложены в бюджеты министерств».

Депутаты от правящего союза зеленых и крестьян не согласны с тем, что квоты остались. Глава бюджетной комиссии от союза зеленых и крестьян Янис Вуцанс признал, что министерства поддерживают определенные общественные организации, но в этом он не видит ничего плохо.

В целом, по мнению Вуцанса, главные преимущества этого бюджета – финансирование обороны и здравоохранения:

«Это первый бюджет, где мы смогли получить 2% от ВВП на финансирование оборонной сферы. Что касается здравоохранения, параллельно с бюджетом идет закон о порядке финансирования этого сектора. Он еще в не принят в окончательном чтении. Но этот закон четко распишет, какие медицинские услуги будут получать те, кто добросовестно платит все налоги. И что причитается каждому гражданину – независимо от уплаты налогов».

Кроме того, среди преимуществ как депутаты коалиции, так и оппозиции признают уменьшение налога на добавленную стоимость для характерных Латвии овощей и фруктов.

А критиковали бюджет еще за непродуманную политику финансирования автодорог. Причем в связи с реформой образования и больниц.

«Закрываются школы, закрываются или объединяются больницы. Нормально было бы, закрывая школы, перемещать школьников в автобусах по хорошим дорогам в хорошие же школы. Но что мы видим в бюджете дорог? Все время было так: половину на дороги давало государство, вторую – еврофонды. Но еврофинансирование закончится к 2019 году», - пояснил депутат Сейма Эдвардс Смилтенс. Что делать потом? На этот вопрос главный финансовый документ, по его мнению, не отвечает.

Так же депутат от Согласия Игорь Пименов критиковал правящих за то, что при составлении бюджета не думают о производстве, а именно туда стоило бы вкладывать.

Еще многие депутаты упоминали школы-интернаты. Как известно, сначала коалиция решила отказаться от их финансирования со следующего года. Но потом изменила свое решение. Школы-интернаты в следующем году все-таки получат частичное финансирование.

При всем этом, по мнению главы фракции коалиционного Нацобъединения Райвиса Дзинтарса, готовящийся бюджет более сильный, чем предыдущий:

«Меньше было явно слабых мест. Хотя бы, если сравнить с бюджетом 2017 года, когда все понимали, что бюджет надо принять, а потом туда, скорее всего, придется вносить поправки. Так что сейчас таких откровенно слабых мест нет. Есть возможно много надежд, которые не оправдались из-за разных объективных обстоятельств, но есть и многие хорошие вещи».

Теперь до 31 октября можно подавать предложения ко второму чтению. В ноябре эти предложения оценит правительство и комиссия Сейма, а в конце ноября депутаты будут рассматривать бюджет во втором и окончательном чтении.

LSM