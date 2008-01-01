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Сегодня у вас не будет необходимости подстраиваться под чье-то о вас мнение. Действуйте так, как считаете нужным, это будет лучшим из возможных вариантов поведения.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 26 октября 2017 | 11:08
Четверг, 26 октября: теплее, чем вчера
Несмотря на выпавший вчера снег, сегодня на территории страны будет теплее.
Температура воздуха на территории Латвии днем составит от +2 до +11, а скорость ветра от 3 до 15 м\с.
В Риге днем потеплеет до +9, ветер умеренный до 10 м\с. Осадки не ожидаются.
Медицинский тип погоды: третий неблагоприятный.
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