Четверг, 26 октября: теплее, чем вчера

Новости Латвия | 26 октября 2017 | 11:08

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Несмотря на выпавший вчера снег, сегодня на территории страны будет теплее.

Температура воздуха на территории Латвии днем составит от +2 до +11, а скорость ветра от 3 до 15 м\с.

В Риге днем потеплеет до +9, ветер умеренный до 10 м\с. Осадки не ожидаются.

Медицинский тип погоды: третий неблагоприятный.

LSM