Полиция задержала стрелка, убившего собаку, забежавшую к нему во двор

Новости Происшествия | 26 октября 2017 | 19:45

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На прошлой неделе в полицию Прейли обратились взволнованные жители, сообщившие о том, что в городе раздаются выстрелы и, возможно, убита собака. По указанному адресу прибыли стражи порядка, обнаружившие на территории застреленную собаку.

Как отмечает пресс-центр Латгальского регионального управления полиции, оперативно был установлен предполагаемый стрелок. Им оказался 60-летний местный житель, у которого в ходе обыска нашли незаконно хранящееся оружие: одноствольное охотничье ружье и пневматическая винтовка, а также патроны.

В полиции сообщили, что собака несколькими днями ранее сбежала от своих хозяев и, заблудившись, забрела в чужой двор, где и была застрелена. По делу начат уголовный процесс.

Делфи

D-fakti.lv