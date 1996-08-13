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Удачный день. Хотя с первого взгляда и не скажешь. На вас лежит ответственная миссия объяснить это окружающим, не дав им впасть в состояние легкой депрессии.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 25 октября 2017 | 23:53
Ушли в мир иной...
С 18 по 24 октября 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 25 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Abrazevičs Aleksejs (26.12.1993 - 18.10.2017)
Bojaruns Eduards (20.05.1943 - 19.10.2017)
Cvetkovs Artjoms (13.08.1996 - 17.10.2017)
Fadejevs Aleksandrs (02.11.1943 - 23.10.2017)
Gaidels Oļegs (06.06.1954 - 18.10.2017)
Galina Francišeks (03.01.1931 - 22.10.2017)
Geiba Jāzeps (11.12.1926 - 18.10.2017)
Gromova Lukija (26.12.1929 - 20.10.2017)
Jadzeviča Marija (16.02.1930 - 21.10.2017)
Jūdris Nikolajs (18.12.1955 - 19.10.2017)
Kampāns Jevgeņijs (31.05.1939 - 17.10.2017)
Kirsanova Kapitolina (17.03.1929 - 21.10.2017)
Konopacka Valentīna (27.05.1941 - 22.10.2017)
Kurčs Jevgenijs (18.11.1960 - 23.10.2017)
Kuzmina Aleksandra (11.11.1938 - 21.10.2017)
Mišarina Ģertrūde (22.09.1942 - 20.10.2017)
Petrovs Anatolijs (12.06.1941 - 21.10.2017)
Pilacs Vladimirs (05.03.1961 - 19.10.2017)
Ragauša Veronika (05.01.1935 - 18.10.2017)
Sidorova Klavdija (14.11.1933 - 21.10.2017)
Stola Monika (30.03.1923 - 18.10.2017)
Šambadala Ludmila (22.09.1948 - 22.10.2017)
Tiščenko Olga (06.07.1938 - 20.10.2017)
Trans Česlavs (05.07.1938 - 18.10.2017)
Tretjakovs Viktors (07.08.1938 - 22.10.2017).
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