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Новости Общество | 25 октября 2017 | 19:41

22 кандидата предложены на Награду года в Даугавпилсе

25 октября 2017 года состоялось первое заседание членов совета по присвоению наград Даугавпилсской городской думы, на котором были оценены заявки на присвоение Награды года, - сообщает муниципальный сайт.

В этом году в Даугавпилсскую городскую думу на награждение поступило 22 заявки по шести номинациям: образование – 2, культура – 4, спорт – 2, народное хозяйство – 1, здравоохранение и социальное обслуживание – 6, общественная деятельность – 7. Выдвинуты также кандидаты на награду «За жизненный вклад» и Почетные грамоты с серебряным Почетным знаком.

Члены совета оценят всех претендентов на муниципальные награды. Решение о награждении будут принимать депутаты думы. Торжественная церемония награждения состоится на праздничном мероприятии Дня провозглашения независимости Латвийской Республики.
 

D-fakti.lv

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