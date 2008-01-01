Синоптики предупреждают о сильной снежной буре: в Латгале и Видземе выпадет до 12 см снега

Новости Латвия | 25 октября 2017 | 19:17

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В ближайшие часы в Курземе и западной части Земгале ожидается усиление осадков: дождь перейдет в мокрый снег, а ветер начнет стремительно набирать силу. Об этом предупреждает латвийской центр окружающей среды, геологии и метеорологии, сообщает ЛЕТА.

В среду вечером и в ночь на четверг в центральных и восточных районах Латвии ожидается сильная метель, видимость может сократиться до 100 – 300 метров. Толщина снежного покрова в Видземе, Латгале и Селии может составить местами 7-12 см. На дорогах возможно обледенение.

Кроме того в ночь на 26 октября, а также в пятницу утром в Видземе и Латгале будет туманно. В четверг усилится южный, юго-восточный ветер. В западных районах скорость ветра составит 13-18 метров в секунду, а в прибрежных районах – до 23 метров в секунду.

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