Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

25 октября

Именины:
Беатрисе, Беате / Иван, Кузьма, Макар

Гороскоп на день

Козерог
22 декабря
- 20 января

Сегодня не тот день, когда вам следовало бы заботиться о чувствах окружающих. Пускай голова о них болит у кого-нибудь другого. Вы сможете восстановить свою способность влиять на события.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

среда
Ночь
.. -2 C
Утро
-1 .. -3 C
День
1 .. 3 C
Вечер
.. 2 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи»

В ноябре 2016 года трамвайное сообщение в Даугавпилсе отметило 70-летие. В послевоенном городе, кото ... {2}

2. Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Шум на работе! Как действовать? {1}

5. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

6. Зато нас по головке погладят! {111}

7. Ушли в мир иной...

8. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}

9. Кто поможет бездомному Антону? {7}

10. Автобусы и трамваи {152}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {152}

 

Новости Латвия | 25 октября 2017 | 19:17

Синоптики предупреждают о сильной снежной буре: в Латгале и Видземе выпадет до 12 см снега

Delfi.lv

В ближайшие часы в Курземе и западной части Земгале ожидается усиление осадков: дождь перейдет в мокрый снег, а ветер начнет стремительно набирать силу. Об этом предупреждает латвийской центр окружающей среды, геологии и метеорологии, сообщает ЛЕТА.

В среду вечером и в ночь на четверг в центральных и восточных районах Латвии ожидается сильная метель, видимость может сократиться до 100 – 300 метров. Толщина снежного покрова в Видземе, Латгале и Селии может составить местами 7-12 см. На дорогах возможно обледенение.

Кроме того в ночь на 26 октября, а также в пятницу утром в Видземе и Латгале будет туманно. В четверг усилится южный, юго-восточный ветер. В западных районах скорость ветра составит 13-18 метров в секунду, а в прибрежных районах – до 23 метров в секунду.

Делфи

Добавить комментарий

 