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Новости Общество | 25 октября 2017 | 13:36

На осенних каникулах спортбазу «Дзинтариньш» заняли яунсарги

Daugavpils.lv

В дни осенних школьных каникул спортивная база в Стропах «Дзинтариньш» не пустует. Ее уютное месторасположение и инфраструктура очень нравится яунсаргам Латгальского региона, которые здесь уже не первый раз проводят свои сборы.

Как отмечают работники спортивного объекта, яунсарги – самые дисциплинированные его обитатели: инвентарь не портят, после себя оставляют убранные комнаты и прилегающую территорию. Это и понятно – дисциплина здесь строгая. Цель лагеря – освоение на практике полученных знаний по программе подготовки яунсаргов.
«Дзинтариньш» привлекает яунсаргов не только своим идеальным местом расположения для занятий, наличием лесного массива, спортивных площадок и уличных тренажёров, но и уютными теплыми комнатами, современной бытовой инфраструктурой.

В лагере во время осенних каникул обучение пройдут 90 яунсаргов из 9 подразделений Латгалии из Даугавпилса и Даугавпилсского края, Краславского края и Екабпилса. Лагерь востребован и интерес молодежи к движению яунсаргов растет год от года, причем вне зависимости от национальной принадлежности школьников.

Земессарги – основные воспитатели молодого поколения считают, что любовь к родной земле и патриотизм — это не абстрактные понятия, этому необходимо учить только собственным примером.

А первый день лагеря запомнился старшеклассникам показательными выступлениями кинологов из пограничной службы. Впереди еще много интересного, так что впечатлений, которыми можно будет поделиться с одноклассниками наберется предостаточно.

Daugavpils.lv

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