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Новости Латвия | 25 октября 2017 | 10:28

Латвии обещают мокрые и ветреные выходные

bbg.lv

Если в ночь на четверг в Латвии ждут первого снега, то уик-энд окажется более теплым, с частыми дождями, а ветер усилится, свидетельствуют прогнозы.

Как уже сообщалось, снег будет 26 октября идти на востоке страны, на остальной ее территории будет дождь. Завтра станет ощутимо теплее: в Видземе и Латгалии +1..+5 градусов, а в прочих регионах +6..+11.

Погода в пятницу ожидается менее дождливой, и температура воздуха сохранится плюсовая. В ночь на субботу снова возможен дождь и снег, а многие дороги обледенеют, ведь в Видземе и Латгалии снова будет до 0..-5.

Уик-энд в целом будет выраженно дождливым. В выходные усилится и ветер западных направлений: его скорость на взморье достигнет 20 м/сек., а в ночь на понедельник возможна даже небольшая буря.

LSM 

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