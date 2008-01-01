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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 октября
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Постарайтесь сегодня держаться подальше от больших скоплений людей. Особенно нежелательным является пребывание среди спортивных болельщиков. Велика вероятность несчастного случая.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 25 октября 2017 | 10:26
Среда, 25 октября: одевайтесь теплее!
В среду, 25 октября, погодные условия в Латвия могут существенно поменяются. По крайней мере, такой ясной и солнечной погоды, как вчера, ожидать не приходится.
Небо в большинстве районов страны затянет облаками. В Курземе прогнозируется первый снег, а именно в районе Лиепаи и Вентспилса. Во всех регионах страны, кроме Латгалии, будет достаточно сильный, юго-восточный ветер. На побережьях порывами до 17 м\с.
Температура воздуха днем составит от -3 до +4 градусов.
В Риге днем будет облачно. Скорость ветра 5-12 м\с, а температура воздуха от -3 до -1 градуса.
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