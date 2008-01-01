Среда, 25 октября: одевайтесь теплее!

Новости Латвия | 25 октября 2017 | 10:26

Пресс-фото Пресс-фото

В среду, 25 октября, погодные условия в Латвия могут существенно поменяются. По крайней мере, такой ясной и солнечной погоды, как вчера, ожидать не приходится.

Небо в большинстве районов страны затянет облаками. В Курземе прогнозируется первый снег, а именно в районе Лиепаи и Вентспилса. Во всех регионах страны, кроме Латгалии, будет достаточно сильный, юго-восточный ветер. На побережьях порывами до 17 м\с.

Температура воздуха днем составит от -3 до +4 градусов.

В Риге днем будет облачно. Скорость ветра 5-12 м\с, а температура воздуха от -3 до -1 градуса.

LSM