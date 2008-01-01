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Новости В мире | 24 октября 2017 | 23:24

Ученые обещают мощные магнитные бури с 24 по 27 октября

linestars.ru

Американские исследователи прогнозируют сразу две новые магнитные бури на ближайшие дни. Информация об этом появилась на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Исследователи зафиксировали два плотных потока солнечного ветра, которые зачастую ведут к магнитным бурям. По словам ученых, вероятность того, что она может спуститься на Землю, составляет 65%.

По информации управления, ожидаемые магнитные бури классифицируются как малая и умеренная.

По словам экспертов, цикличность солнечных потоков существенно участилась. Теперь землян ожидают магнитные бури чуть ли не два раза в месяц.

Исследователи не исключают, что будут перебои со средствами связи, а метеозависимые люди испытают недомогания, головные боли, "скачки" давления.

Mixnews.lv

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