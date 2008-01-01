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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
24 октября
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 24 октября 2017 | 22:57
У Даугавпилса появился свой динозавр
В развлекательном центре ZINOO в Даугавпилсе появилась скульптура динозавра, - сообщает муниципальный сайт.
Ранее с такой инициативой выступил коллектив Латгальского зоопарка. Работники учреждения предложили приобрести движущуюся скульптуру динозавра и неподвижную скульптуру черепахи для привлечения посетителей. Идею финансово поддержали депутаты Даугавпилсской городской думы.
D-fakti.lv
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