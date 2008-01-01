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Новости Общество | 24 октября 2017 | 22:57

У Даугавпилса появился свой динозавр

Daugavpils.lv

В развлекательном центре ZINOO в Даугавпилсе появилась скульптура динозавра, - сообщает муниципальный сайт.

Ранее с такой инициативой выступил коллектив Латгальского зоопарка. Работники учреждения предложили приобрести движущуюся скульптуру динозавра и неподвижную скульптуру черепахи для привлечения посетителей. Идею финансово поддержали депутаты Даугавпилсской городской думы. 

D-fakti.lv

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