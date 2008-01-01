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Сегодня вы будете действовать с энергией, которая не сможет не удивить тех, кто вас знает. Их изумление, в свою очередь, еще сильнее подстегнет вашу активность. Будьте осторожны со здоровьем, вы рискуете перетрудиться.
Источник: ignio.com
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Новости Политика | 24 октября 2017 | 22:39
У предприятия «Даугавпилс сатиксме» новое руководство
24 октября 2017 года состоялось собрание акционеров муниципального предприятия «Daugavpils satiksme», на котором были утверждены два новых постоянных члена правления. В конкурсе на руководящие должности участвовали 10 претендентов, - сообщает пресс-служба Даугавпилсской городской думы.
Как ранее сообщалось, с 25 июля 2017 года обязанности руководителей «Daugavpils satiksme» исполняли Дмитрий Родионов («Согласие») и Роман Савицкий («Наша партия») - «до момента, когда в ходе отбора кандидатов будет назначено постоянное руководство» . В критериях конкурсного отбора первым требованием к соискателям на пост главы предприятия указывалось наличие высшего образования в сфере транспорта и логистики (бакалаврский или магистерский диплом инженера). В конкурсе на руководящие вакансии участвовали 10 претендентов.
Решением акционеров, членами правления муниципального предприятия «Daugavpils satiksme» назначены Сергей Благовещенский и Роман Савицкий.
Роман Савицкий - 1978 года рождения, магистр английской филологии, учитель французского языка, переводчик, владелец микропредприятия, баллотировался в Даугавпилсскую городскую думу по списку «Нашей партии» в 2017 году.
Сергей Благовещенский – 1971 года рождения, бакалавр менеджмента (Московский государственный индустриальный университет), экс-руководитель муниципального предприятия «Labiekartošana D», баллотировался в Даугавпилсскую городскую думу по списку «Союза зеленых и крестьян» в 2017 году.
D-fakti.lv
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