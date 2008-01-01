Демаркация границы Латвии и России затянулась на 8 лет из-за местности

Новости Политика | 24 октября 2017 | 21:27

Пресс-фото Пресс-фото

В среду 25 октября в МИД будут торжественно подписаны итоговые документы о демаркации границы с Россией. Когда их утвердят правительства обеих стран и произойдет взаимный обмен нотами – физически сложный процесс демаркации, наконец, будет считаться законченным, сообщает LTV.

Работа эта была непростой – она велась на местности, много где пересеченной серьезными препятствиями, рассказала в утреннем эфире LTV генконсул Латвии в Санкт-Петербурге Ирина Мангуле – сопредседатель латвийско-российской комиссии по демаркации границы двух государств. Сама демаркация, физическая разметка границы, началась после заключения и ратификации межгосударственного договора, заключенного свыше десяти лет назад.

«Государства условились о линии границы на карте, описали образным языком местонахождение этой границы – но чтобы знать, где это, куда нельзя идти, ее следует обозначить пограничными столбами. С латвийской стороны, с российской и еще посередине».

За эти годы состоялось 33 заседания демаркационной комиссии, на которых уточнялось, где именно разметке быть, говорит Мангуле:

«Будь это так просто: пустили полевую бригаду, вбили столбики, как забор на огородном участке... Но для делимитации границы, предусмотренной договором, существует карта совершенно другого масштаба, 1:50000. А карта демаркации – 1:10000. Все мы со школьной скамьи знаем, в чем разница. Казалось бы – примерно понятно, где граница, иди и размечай, но нужна точность. Поэтому нужно идти в лес.

И хорошо, если лес, а то есть и болотистые места, по которым члены комиссии – практики, которые прошагали всю границу туда-сюда раз шесть, в общей сложности почти 2000 км, вообще не могли пробраться или пробирались по пояс в воде. На вездеходах ездили! Деревья на них падали. Это был достаточно тяжкий труд. Даже там, где есть просеки – это вам не гладенькая дорожка, где иди себе и делай разметку, как для грядки под огурцы».

Другой проблемой была необходимость документально определить и закрепить, где должна находиться линия границы, отметила дипломат. Это делали эксперты, фиксируя координаты каждой отметки. После расчистки местности бригадой выставляли межевые столбики, и лишь затем приходили рабочие, бетонировали фундаменты и ставили пограничные столбы, укрепляя их так чтобы ни буря, ни наводнение не могли их повредить.

«Координаты замеряются, взаимно перепроверяются. Аппаратура обеих стран различается, нужно проверять, чтобы не было ошибки. (...) Процесс шел довольно оперативно. «Большая» комиссия по демаркации призвана была решать проблемы, с которыми сталкиваются практики. Когда они, идя по лесу, спорят, где быть разметке. Тогда они приходят и за большим столом спрашивают: кто прав.

Так что руководители комиссии выполняли функцию третейского суда. Министерства иностранных дел и Латвии и России тут – руководящая институция, но остальные учреждения тоже задействованы: Агентство снабжения МВД, Минобороны, Земельная служба Минюста».

Завершение демаркации границы сократит случаи ее нарушения с обеих сторон, отметила Ирина Мангуле.

«И это – главное приобретение, потому что нелегальные мигранты переезжают из разных уголков мира, и пограничникам куда проще работать, если перед ними стоит этот забор. Потому что контрабандисты, перемещающие мигрантов, не хотят терять время. А забор нужно ликвидировать – подкопаться или перерезать, что время отнимет. Поэтому они туда больше не идут.

Пограничники рассказывали: там, где забор стоит, этого потока нелегалов больше нет. Поэтому и человеческих ресурсов на охрану границы требуется меньше, уже не нужно через каждый метр там торчать и ловить нарушителей. Да и наши грибники могут не бояться нечаянно забрести в соседнюю страну и быть там задержанными».

LSM