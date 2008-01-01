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Новости Спорт | 24 октября 2017 | 19:47

Теннисистка Остапенко уступила Винус Уильямс

На проходящем в Сингапуре турнире WTA Finals латвийкой теннисистке Алене Остапенко не удалось победить американку Винус Уильямс.

Результат матча — 5-7, 7-6, 5-7. В первом сете Остапенко некоторое время вела 5-3, однако по итогам проиграла 37-летней американке.

Остапенко и Уильямс уже встречались в четвертьфинале Уимблдона, когда латвийская теннисистка также уступила американской спортсменке.

LSM

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