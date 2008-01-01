Олимпийский огонь уже зажжен — до игр осталось 107 дней

Новости Спорт | 24 октября 2017 | 19:45

Во вторник в древней Олимпии зажжен огонь Олимпийских игр в Пхенчхане. Началась эстафета, которая завершится через 107 дней, когда, 9 февраля, состоится открытие Зимней Олимпиады.

До конца октября факел будет путешествовать по Греции. Организаторам игр в Пхенчахане он будет передан только 31 октября. Затем с помощью разных транспортных средств и факелоносцев олимпийский огонь будет доставлен на место проведения соревнований.

LSM