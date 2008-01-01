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Новости Латвия | 24 октября 2017 | 19:37

Глава государства — за перевод школ на латышский язык обучения

Президент Латвии Раймонд Вейонис поддерживает постепенный перевод образования на латышский язык, но считает, что важно подготовить учителей, которые могли бы обучать детей в школах нацменьшинств.

В эфире Latvijas Radio глава государства заявил, что перевод школ на государственный язык обучения должен осуществляться постепенно, поскольку, «если ввести это здесь и сейчас, могут возникнуть проблемы с учителями».

Но «мы должны к этому идти», считает президент, отметив, что спустя 25 лет после обретения независимости - это логично, но до сих пор для этого шага не хватало политической воли.

Ранее сообщалось, что вчера под окнами Министерства образования прошел митинг в защиту школ нацменьшинств, участники которого протестовали против принудительного перевода образования на латышский язык. Акцию протеста проводил Латвийский русский союз, а по словам его сопредседателя Мирослава Митрофанова, в ней участвовали полторы сотни людей.

Планируется, что через три года общеобразовательные предметы в школе должны преподаваться только на латышском.

- Со следующего учебного года будет введена новая программа в детских садах, где детей пятилетнего возраста будут учить латышскому языку, чтобы после садика он мог начать учебу в латышской школе.

- Уже в этом учебном году централизованные экзамены для 12-х классов будут только на латышском языке.

- Централизованные государственные проверки для девятиклассников будут только на латышском с 2019/2020 учебного года.

- С седьмого класса в 2019/2020 учебном году будет произведен переход на модель компетентностного подхода, который обеспечит, что к концу основной школы 80% предметов будут преподаваться на латышском языке.

- с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах будут преподаваться только на латышском языке. Нацменьшинства смогут изучать на латышском языке только родной язык, литературу, а также предметы, связанные с культурой и историей.

LSM

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