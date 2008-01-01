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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 24 октября 2017 | 19:32
Началась акция по сбору зеленых отходов
С понедельника 23 октября в микрорайонах города с частной застройкой появились уже привычные контейнеры, предназначенные для сбора зеленых отходов. Такую акцию по бесплатному вывозу мусора растительного происхождения самоуправление Даугавпилса проводит несколько лед подряд.
Напомним, что сжигать на своем участке опавшую листву и обрезанные ветви деревьев нельзя. За этим следит Полиция самоуправления. Многие складывают растительные отходы в компостные кучи – тоже выход, но большинство старается избавиться от мусора. Отметим, что акция пользуется спросом - буквально на следующий день после ee начала контейнеры были уже заполнены. Их вывоз запланирован каждый день.
И ещё одно важное дополнение – контейнеры предназначены только для зеленых отходов. Другой мусор выкидывать туда запрещено.
Оператор по вывозу мусора напоминает горожанам и о том, что строительный мусор нельзя выбрасывать и в контейнеры, предназначенные для бытовых отходов. Акция по сбору зеленой массы продлиться две недели – до 6 ноября. Всего в микрорайонах частной застройки установлено 11 таких контейнеров. Адреса их расположения можно узнать на домашней странице Даугавпилсской городской думы – www.daugavpils.lv
Daugavpils.lv
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