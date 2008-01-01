В Даугавпилсе с 25 по 27 октября будет звучать аккордеон

Новости Культура | 24 октября 2017 | 19:29

В Даугавпилсе 25 октября начинается XV Международный фестиваль аккордеонной музыки. В городе уже множество лет успешно действует оркестр аккордеонистов Центра латышской культуры. Руководит коллективом профессиональный педагог Татьяна Саратова. Выступления оркестра – неотъемлемая часть грандиозного мероприятия

В рамках фестиваля проводится X Международный конкурс юных аккордионистов имени Валерия Ходукина ,,Даугавпилс 2017.”

Даугавпилс можно назвать городом классического и современного аккордеона. Много конкурсов, фестивалей, концертов – профессиональная школа аккордеона.

С 25 октября в нашем городе великолепная возможность наслаждаться музыкой аккордеона и оценивать выступления юных аккордеонистов.

Daugavpils.lv