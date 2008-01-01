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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
24 октября
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Сегодня постарайтесь повнимательнее отнестись к тому, правильно ли вас понимает собеседник. Велика вероятность возникновения сложных ситуаций в результате недостаточно ясного изложения вами мысли.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 24 октября 2017 | 19:29
В Даугавпилсе с 25 по 27 октября будет звучать аккордеон
В Даугавпилсе 25 октября начинается XV Международный фестиваль аккордеонной музыки. В городе уже множество лет успешно действует оркестр аккордеонистов Центра латышской культуры. Руководит коллективом профессиональный педагог Татьяна Саратова. Выступления оркестра – неотъемлемая часть грандиозного мероприятия
В рамках фестиваля проводится X Международный конкурс юных аккордионистов имени Валерия Ходукина ,,Даугавпилс 2017.”
Даугавпилс можно назвать городом классического и современного аккордеона. Много конкурсов, фестивалей, концертов – профессиональная школа аккордеона.
С 25 октября в нашем городе великолепная возможность наслаждаться музыкой аккордеона и оценивать выступления юных аккордеонистов.
Daugavpils.lv
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