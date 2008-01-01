Вторник, 24 октября: солнечно и холодно

Новости Латвия | 24 октября 2017 | 09:52

Пресс-фото Пресс-фото

Днем облачность рассеется, по всей стране установится солнечная погода.

Температура воздуха — от ноля до +4. Будет дуть слабый ветер юго-восточного направления, его скорость составит от 2 до 5 м/с.

В столице температура воздуха также составит от ноля до +4. Ветра почти не будет, день обещает быть солнечным.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM