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Сегодня вы сами создадите себе трудности, считая, что должны переделать кучу дел, не прибегая при этом к посторонней помощи. Расслабьтесь, больше половины будет сделано и вовсе без вашего участия.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 23 октября 2017 | 23:33
Звучи, моя Отчизна!
2 ноября 2017 года в концертном зале Дома Единства состоится концерт «Звучи, моя Отчизна!» творческих коллективов Центра латышской культуры.
Концерт посвящается 80-летию Дома Единства. В программе – латышские народные песни и популярные песни латышских.
В концерте участвуют: оркестр Daugavpils Sinfonietta (дирижер Айвар Брок), оркестр аккордеонистов (руководитель Татьяна Саратова), профессиональный духовой оркестр «Даугава» (дирижер Арнольд Гринберт), смешанный хор «Даугава» (руководитель Евгений Устинсков), мужской хор Forte (руководитель Евгений Устинсков), женский хор Rūta (руководитель Марута Величко), детский вокальный ансамбль Pērlītes (руководитель Ивета Устинскова) и джазовый вокальный ансамбль (руководитель Ирина Гринберт).
Начало концерта в 18:00. Вход свободный.
D-fakti.lv
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