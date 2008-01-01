Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 октября
Именины:
Дайна, Дайнида, Дайнис / Андрей, Антон, Евлампия
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня ваша задача - понять, а не изменить ситуацию. Поняв, вы сможете к ней приспособиться, а это обойдется гораздо меньшими усилиями, нежели любая, даже самая минимальная попытка внести коррективы. И, кстати, принесет куда больше пользы.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. -2 C
- Утро
- -1 .. 1 C
- День
- 3 .. 5 C
- Вечер
- 2 .. 4 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1818 ()
|GBP
|0.8962 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|67.8679 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма
18 апреля 2017 года избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы зарегистрировала список пар ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Шум на работе! Как действовать? {1}
6. Зато нас по головке погладят! {111}
7. Дождались: Рига приняла поезд с грузами из Китая
8. Автобусы и трамваи {152}
9. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
10. Невероятно удачливый таможенник за 3 года выиграл на ставках полмиллиона евро
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 23 октября 2017 | 22:07
Подкуп избирателей в пользу «Согласия»: ЦИК не стал перераспределять мандаты
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) решила не перераспределять мандаты в 12-м Сейме после того, как Латгальский окружной суд констатировал подкуп четырех избирателей в пользу кандидата от «Согласия» Андрея Элксниньша, выяснило агентство ЛЕТА.
Такое решение принято, потому что четыре голоса не влияют на распределение мандатов между партиями.
Это уже пятое постановление суда по уголовным делам о подкупе избирателей в Латгальском избирательном округе, но количество подкупов еще не достигло той математической границы, при которой следовало бы перераспределять мандаты.
Анатолий Спрогис и Федор Мартынов признаны виновными в подкупе избирателей и приговорены к 260 часам принудительных работ.
Избирателей подкупали деньгами и спиртом, чтобы они проголосовали за «Согласие» и поставили плюс Элксниньшу.
Добавить комментарий