Подкуп избирателей в пользу «Согласия»: ЦИК не стал перераспределять мандаты

Новости Политика | 23 октября 2017 | 22:07

Пресс-фото Пресс-фото

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) решила не перераспределять мандаты в 12-м Сейме после того, как Латгальский окружной суд констатировал подкуп четырех избирателей в пользу кандидата от «Согласия» Андрея Элксниньша, выяснило агентство ЛЕТА.

Такое решение принято, потому что четыре голоса не влияют на распределение мандатов между партиями.

Это уже пятое постановление суда по уголовным делам о подкупе избирателей в Латгальском избирательном округе, но количество подкупов еще не достигло той математической границы, при которой следовало бы перераспределять мандаты.

Анатолий Спрогис и Федор Мартынов признаны виновными в подкупе избирателей и приговорены к 260 часам принудительных работ.

Избирателей подкупали деньгами и спиртом, чтобы они проголосовали за «Согласие» и поставили плюс Элксниньшу.

TVnet.lv