«Зеленые» крестьяне планируют отправить Дуклавса в Латгале

Новости Политика | 23 октября 2017 | 22:04

Пресс-фото Пресс-фото

До выборов Сейма 13-го созыва осталось чуть меньше года, но Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) потихоньку уже начинает ковать планы завоевания Латгале, пишет Neatkarīga.

Отметив увеличение поддержки СЗК в этом регионе, партия рассматривает возможность выдвинуть лидером списка своих кандидатов в депутаты в Латгальском избирательном округе министра земледелия Яниса Дуклавса.

Начиная с 2008 года, когда после объединения Крестьянского союза Латвии и Латвийской Зеленой партии на политическую сцену впервые вышел СЗК, от этой партии в Сейм от Латгальского избирательного округа ни разу не избиралось больше трех из 16 избираемых от округа депутатов. Сейчас же СЗК в Латгале поддерживают 24% избирателей.

TVnet