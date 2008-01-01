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Последнее время у вас появилась тенденция не замечать ничего, кроме волнующей вас проблемы, будь то работа или вопросы, связанные с личной жизнью. Все же постарайтесь вспомнить, что существует еще и окружающий мир, в котором, несмотря на удручающую экологическую обстановку, все равно неплохо.
Источник: ignio.com
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Новости Политика | 23 октября 2017 | 22:04
«Зеленые» крестьяне планируют отправить Дуклавса в Латгале
До выборов Сейма 13-го созыва осталось чуть меньше года, но Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) потихоньку уже начинает ковать планы завоевания Латгале, пишет Neatkarīga.
Отметив увеличение поддержки СЗК в этом регионе, партия рассматривает возможность выдвинуть лидером списка своих кандидатов в депутаты в Латгальском избирательном округе министра земледелия Яниса Дуклавса.
Начиная с 2008 года, когда после объединения Крестьянского союза Латвии и Латвийской Зеленой партии на политическую сцену впервые вышел СЗК, от этой партии в Сейм от Латгальского избирательного округа ни разу не избиралось больше трех из 16 избираемых от округа депутатов. Сейчас же СЗК в Латгале поддерживают 24% избирателей.
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