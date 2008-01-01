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Новости Происшествия | 23 октября 2017 | 21:56
Контрабанда сигарет: задержаны двое латвийцев и бригада поезда из Беларуси
22 октября в Даугавпилсском крае за контрабанду 40 тыс. сигарет были задержаны граждане Латвии и бригада поезда из Беларуси, сообщили агентству ЛETA в Государственной погранохране.
При проверке оперативной информации в Бикерниекской волости пограничники обнаружили на заброшенном хуторе тайник. В нем были спрятаны семь обернутых зеленой пленкой упаковок сигарет, которые были выброшены из проходившего мимо поезда и спрятаны двумя гражданами Латвии - 1976 и 1986 гг. рождения.
Оба задержанных мужчины ранее уже попадали в поле зрения пограничников в связи с незаконным оборотом табачных изделий.
По подозрению в соучастии в перемещении контрабандных сигарет через госграницу с использованием железнодорожных грузоперевозок пограничники задержали также машиниста поезда и его помощника - граждан Белоруссии.
Изъято 40 тыс. сигарет «Winston» с белорусскими акцизными марками.
Начат уголовный процесс о незаконном перемещении табачных изделий в группе лиц по предварительному сговору.
Задержанные помещены в изолятор временного содержания.
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