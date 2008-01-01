Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

23 октября

Именины:
Дайна, Дайнида, Дайнис / Андрей, Антон, Евлампия

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Сколь бы странными не казались идеи посещающие вашу, а также окрестные головы, ни одна из них не должна быть отброшена без тщательнейшего рассмотрения. Сегодня у вас есть шанс найти в этом пепле истинную жемчужину.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
.. -2 C
Утро
-1 .. 1 C
День
3 .. 5 C
Вечер
2 .. 4 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма

18 апреля 2017 года избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы зарегистрировала список пар ...

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

5. Шум на работе! Как действовать? {1}

6. Зато нас по головке погладят! {111}

7. Дождались: Рига приняла поезд с грузами из Китая

8. Автобусы и трамваи {152}

9. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}

10. Невероятно удачливый таможенник за 3 года выиграл на ставках полмиллиона евро

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {152}

 

Новости Культура | 23 октября 2017 | 21:25

Центр Польской культуры отпраздновал 20-летие

Daugavpils.lv

Даугавпилс - это многонациональный город. Более 14 % населения города – поляки. В 1997 году по их инициативе и при поддержке Думы был создан центр Польской культуры. ЦПК вот уже 20 лет представляет собой учреждение, популяризирующее в Латвии польский язык, культуру, историю, а также польское национальное наследие.

Сегодня в Польском доме действует общество "Promeņ" и Центр польской культуры, работают коллективы самоуправления: смешанный хор "Promeņ", фольклорный коллектив "Kukuļečka", детский театральный кружок, вокально-инструментальный ансамбль.
Руководителем центра является энергичная и увлечённая своим делом женщина – пани Жанна Станкевич.

В честь 20-летнего юбилея Центр польской культуры пригласил даугавпилчан на праздничный концерт, который состоялся 21 октября в Центре культуры Даугавпилсского края.

Пожелания процветания произнесли: первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Айвар Здановский, председатель комитета по образованию и культуре думы Янис Дукшинский, государственный секретарь Министерства культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин, представитель Департамента общественной интеграции Министерства культуры Латвии Анита Клейнберга, посол Польши в Латвии Эва Дембска, руководитель Управления культуры Даугавпилса Элеонора Клещинская, декан Даугавпилсского католического деканата, настоятель костела святого Петра в веригах Михаил Сивицкий, главы практически всех национально-культурных обществ Даугавпилса, директора польских школ Даугавпилса, Резекне, Краславы и представители родителей.

В программе принимали участие все коллективы центра. Их творческая работа наполняет своей энергетикой будни этого прекрасного дома.

20 лет - это непрерывная деятельность – участие в проектах, подготовка к разного рода конкурсам, фестивалям, репетиции, творческие мастерские.

Сейчас в Центре польской культуры начинается активная подготовка к празднованию Дня Независимости Польши 11 ноября. Этот праздник совпадает с днём Лачплесиса и свидетельствует о связи истории, культуры и традиций наших народов.

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 