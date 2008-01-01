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Новости Культура | 23 октября 2017 | 21:25
Центр Польской культуры отпраздновал 20-летие
Даугавпилс - это многонациональный город. Более 14 % населения города – поляки. В 1997 году по их инициативе и при поддержке Думы был создан центр Польской культуры. ЦПК вот уже 20 лет представляет собой учреждение, популяризирующее в Латвии польский язык, культуру, историю, а также польское национальное наследие.
Сегодня в Польском доме действует общество "Promeņ" и Центр польской культуры, работают коллективы самоуправления: смешанный хор "Promeņ", фольклорный коллектив "Kukuļečka", детский театральный кружок, вокально-инструментальный ансамбль.
Руководителем центра является энергичная и увлечённая своим делом женщина – пани Жанна Станкевич.
В честь 20-летнего юбилея Центр польской культуры пригласил даугавпилчан на праздничный концерт, который состоялся 21 октября в Центре культуры Даугавпилсского края.
Пожелания процветания произнесли: первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Айвар Здановский, председатель комитета по образованию и культуре думы Янис Дукшинский, государственный секретарь Министерства культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин, представитель Департамента общественной интеграции Министерства культуры Латвии Анита Клейнберга, посол Польши в Латвии Эва Дембска, руководитель Управления культуры Даугавпилса Элеонора Клещинская, декан Даугавпилсского католического деканата, настоятель костела святого Петра в веригах Михаил Сивицкий, главы практически всех национально-культурных обществ Даугавпилса, директора польских школ Даугавпилса, Резекне, Краславы и представители родителей.
В программе принимали участие все коллективы центра. Их творческая работа наполняет своей энергетикой будни этого прекрасного дома.
20 лет - это непрерывная деятельность – участие в проектах, подготовка к разного рода конкурсам, фестивалям, репетиции, творческие мастерские.
Сейчас в Центре польской культуры начинается активная подготовка к празднованию Дня Независимости Польши 11 ноября. Этот праздник совпадает с днём Лачплесиса и свидетельствует о связи истории, культуры и традиций наших народов.
Daugavpils.lv
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