В середине недели в Латвии обещают обильный снегопад с сильным ветром

Новости Латвия | 23 октября 2017 | 21:18

Пресс-фото Пресс-фото

В ночь на четверг в восточной части Латвии выпадет 6-8 см снега, свидетельствует новый прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В середине этой недели в Латвию с запада придет активный циклон со снегопадом и порывистым ветром. Запада Латвии циклон достигнет вечером в среду - в Курземе ожидается мокрый снег и дождь.

В ночь на четверг обширная зона осадков будет продвигаться к востоку страны, снегопад продолжится в четверг. Водители должны быть особо внимательными, так как дороги станут скользкими и видимость ухудшится.

Скорость ветра составит до 15 метров в секунду, местами на Курземском побережье - до 20 метров в секунду.

В Риге вечером в среду и в ночь на четверг пройдет мокрый снег, но уже в четверг днем температура повысится до +10 градусов, прогнозируют синоптики.

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