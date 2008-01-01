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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 23 октября 2017 | 21:18
В середине недели в Латвии обещают обильный снегопад с сильным ветром
В ночь на четверг в восточной части Латвии выпадет 6-8 см снега, свидетельствует новый прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В середине этой недели в Латвию с запада придет активный циклон со снегопадом и порывистым ветром. Запада Латвии циклон достигнет вечером в среду - в Курземе ожидается мокрый снег и дождь.
В ночь на четверг обширная зона осадков будет продвигаться к востоку страны, снегопад продолжится в четверг. Водители должны быть особо внимательными, так как дороги станут скользкими и видимость ухудшится.
Скорость ветра составит до 15 метров в секунду, местами на Курземском побережье - до 20 метров в секунду.
В Риге вечером в среду и в ночь на четверг пройдет мокрый снег, но уже в четверг днем температура повысится до +10 градусов, прогнозируют синоптики.
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