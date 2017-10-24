Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 23 октября 2017 | 20:34

На 23 октября 2017 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 110 профессиям.

Вакансии:

- aвтомеханик;

- автослесарь;

- автоэлектрик;

- администратор бюро;

- администратор гостиницы;

- ассистент проектов;

- ассистент радиолога;

- бармен (работа в Великобритании);

- бригадир (в области строительства);

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- горничная (работа в Великобритании);

- доярки;

- завхоз;

- зам. исполнительного директора самоуправления;

- инвентаризатор леса;

- инженер по качеству;

- инженер -программист / инженер -электронщик;

- инженер -проектировщик;

- инженер производства;

- инженер связи и телекоммуникаций;

- инженер -строитель;

- инженер- технолог (машиностроение);

- интервьюер;

- каменщик;

- кассир (работа в Риге);

- коммерческий специалист;

- комплектовщики (работа в Риге);

- кондитер;

- кухонный рабочий (работа в Великобритании);

- лаборант биомедицины;

- лаборант-химик;

- маркировщик изделий (работа в Kекаве);

- медсестра;

- металлообработчик/ маляр;

- механик электромеханического оборудования;

- младший полицейский муниципальной полиции;

- монтажники металлоконструкций;

- монтажники строительных конструкций;

- монтёр связи и телекоммуникаций;

- мойщик пластмассовой тары;

- мясник (работа в Германии);

- наладчик станков;

- обработчики рыбы;

- оператор деревообрабатывающего оборудования;

- оператор дробильного станка (измельчать пластик);

- оператор ленточной пилы;

- оператор мясоперерабатывающего предприятия;

- оператор на экструдере – грануляторе;

- оператор производства пиломатериалов;

- оператор швейного оборудования;

- отделочник;

- официанты;

- охранник мобильной группы;

- охранники;

- парикмахеры;

- пекарь;

- переводчик (командировка в Германию);

- плотник;

- повара;

- подсобные рабочие;

- помощник бухгалтера;

- помощник столяра;

- помощник руководителя строительных работ;

- портье (работа в Великобритании);

- преподаватель английского языка;

- преподаватель немецкого языка;

- программист;

- продавцы;

- продавцы- консультанты;

- психолог (работа в Калупе);

- работник бистро;

- работник торгового зала;

- разработчик приложений (IT);

- рубщик мяса (“обвальщик”);

- руководитель/ монитор- консультант;

- руководитель проекта;

- сборщик композитных материалов;

- сварщики;

- секретарь;

- скотник (Вайкуланы, Ликсна);

- слесарь;

- слесари металлоконструкций;

- советник руководителя;

- специалисты по маникюру;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- старший консультант;

- старший повар;

- старший специалист по охране труда;

- строитель;

- телефонист;

- тестер компьютерных систем;

- техник- отделочник;

- технолог швейного производства;

- тракторист (Варкавиши, Ницгальская волость);

- уборщики;

- упаковщик/ резчик;

- утеплитель зданий;

- учитель физического воспитания;

- физиотерапевты;

- фрезеровщик (работа в Германии);

- член правления (администрация);

- швеи;

- штукатур;

- электрик;

- электромонтёр;

- электрослесарь (КИП и А);

- экскаваторщик;

- эрготерапевт;

- юрисконсульт;

- юристы.



Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369

Государственное агентство занятости приглашает безработных

в октябре 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс – Использование электронных услуг (25.10.2017. - 26.10.2017.) – 2 дня

 Семинар – Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (25.10.2017.) – 1 день

 Курс - Компьютеризированный учет бухгалтерии (24.10.2017. - 27.10.2017.) – 4 дня

Государственное агенство занятости приглашает безработных в ноябре 2017 года посетить компьютерные курсы:

 Курс- Основы управления проектами (с практической работой в компьютерном классе) (02.11.2017.-07.11.2017.) – 4 дня

 Курс – Основы Интернета и компьютерных навыков (21.11.2017.-22.11.2017.) – 2 дня

 Курс – Использование электронных услуг (23.11.2017.-24.11.2017.) – 2 дня

Семинар –Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (29.11.2017.) – 1 день

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет -

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.



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