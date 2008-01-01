Рижане встали в пикет против перевода школ нацменьшинств на латышский язык

Новости Латвия | 23 октября 2017 | 20:21

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В полдень 23 октября у здания Министерства образования и науки состоялся пикет против перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Организатор пикета – рижанин, IT-специалист Дэги Караев, заявленное число участников – 100 человек, сообщает Латвийское радио 4.

Ранее целый ряд организаций обратились с открытым письмом к премьер-министру Марису Кучинскису, в котором они выразили недовольство по поводу идеи Минобразования перевести все средние школы только на латышский язык обучения. По словам министра образования Карлиса Шадурскиса, это необходимо для создания единой политической нации в Латвии. При этом министерство готово к диалогу.

С этим, однако, не соглашается председатель правления организации «Русское общество Латвии» Татьяна Фаворская: «Они сейчас ратуют за диалог – но они эту идею подали как уже решенный факт. Поэтому здесь я вижу лукавство. Диалога никто не начинал, именно поэтому сегодня состоится акция протеста. Кроме этого, будет предпринят еще целый ряд других шагов. Комитет по правам человека подготовил письмо комиссару ЕС по правам человека Нилу Муйжниексу, которого мы все хорошо знаем, многие – и лично. Таким образом, мы заставим начать диалог.

Хотелось бы абстрагироваться от политической составляющей, но в принципе эти решения, о которых объявил министр образования Карлис Шадурскис и которые поддержал также премьер-министр Марис Кучинскис, эти заявления, что до февраля надо принять решение и даже внести это в законодательство, чтобы никто потом не смог ничего изменить – разве это диалог? Это чистая политика!

Поэтому, конечно, сегодняшняя акция протеста – она и политическая тоже. Но в принципе, общественность никогда не соглашалась с тем, чтобы лишить наших детей права обучения на родном языке».

LSM