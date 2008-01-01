Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 октября
Именины:
Дайна, Дайнида, Дайнис / Андрей, Антон, Евлампия
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Вы слишком деятельны, чтобы не раздражать окружающих, однако, это не ваша проблема. Не обращайте на них внимания.
Источник: ignio.com
- Ночь
- .. -2 C
- Утро
- -1 .. 1 C
- День
- 3 .. 5 C
- Вечер
- 2 .. 4 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1818 ()
|GBP
|0.8962 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|67.8679 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
Популярные статьи
Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма
18 апреля 2017 года избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы зарегистрировала список пар ...
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Шум на работе! Как действовать? {1}
6. Зато нас по головке погладят! {111}
7. Дождались: Рига приняла поезд с грузами из Китая
8. Автобусы и трамваи {152}
9. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}
10. Невероятно удачливый таможенник за 3 года выиграл на ставках полмиллиона евро
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 23 октября 2017 | 12:51
Понедельник, 23 октября: холодно и пасмурно
Понедельник станет образцом латвийской поздней осени, следует из передаваемого агентством LETA прогноза погоды.
Утро — безветренное и холодное, на юго-западе страны возможен слабый снег, но более вероятен дождь. Утреннего тумана следует опасаться на значительной части территории страны. На Курземском побережье чуть теплее — +1..+4 градуса, в Видземе, Латгалии и Селии — до -7 градусов.
Днем ветер останется слабым или умеренным, на всей территории территории страны — не теплее +3..+7 градусов.
В Риге облачные периоды будут перемежаться солнечными, осадков не ожидается. Утром -1..-2 градуса, днем при умеренном ветре потеплеет до +5..+6 градусов.
Добавить комментарий