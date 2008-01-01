Понедельник, 23 октября: холодно и пасмурно

Новости Латвия | 23 октября 2017 | 12:51

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Понедельник станет образцом латвийской поздней осени, следует из передаваемого агентством LETA прогноза погоды.

Утро — безветренное и холодное, на юго-западе страны возможен слабый снег, но более вероятен дождь. Утреннего тумана следует опасаться на значительной части территории страны. На Курземском побережье чуть теплее — +1..+4 градуса, в Видземе, Латгалии и Селии — до -7 градусов.

Днем ветер останется слабым или умеренным, на всей территории территории страны — не теплее +3..+7 градусов.

В Риге облачные периоды будут перемежаться солнечными, осадков не ожидается. Утром -1..-2 градуса, днем при умеренном ветре потеплеет до +5..+6 градусов.

LSM