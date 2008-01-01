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Незаконченных дел всегда хватает, но сегодня лучше начать что-нибудь новое. Правда, ваше начинание может вызвать негативную реакцию близких.
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Новости В мире | 21 октября 2017 | 22:30
На митинг в Барселоне вышли почти полмиллиона человек
На протестный митинг в Барселоне вышли около 450 тыс. человек. Об этом сообщает городская полиция в твиттере.
«Около 450 тыс. человек участвуют в сегодняшней демонстрации в Барселоне», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что жители Барселоны устроили спонтанный «кастрюльный протест» после объявленных премьер-министром Испании Мариано Рахоем мер в отношении Каталонии.
Испанский премьер объявил о введении в действие 155 статьи конституции страны, которая прекращает автономию Каталонии.
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