На митинг в Барселоне вышли почти полмиллиона человек

Новости В мире | 21 октября 2017 | 22:30

AFP AFP

На протестный митинг в Барселоне вышли около 450 тыс. человек. Об этом сообщает городская полиция в твиттере.

«Около 450 тыс. человек участвуют в сегодняшней демонстрации в Барселоне», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что жители Барселоны устроили спонтанный «кастрюльный протест» после объявленных премьер-министром Испании Мариано Рахоем мер в отношении Каталонии.

Испанский премьер объявил о введении в действие 155 статьи конституции страны, которая прекращает автономию Каталонии.

Mixnews.lv