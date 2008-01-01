Суббота, 21 октября: сухо, но уже холодно

Новости | 21 октября 2017 | 19:08

В ближайшие дни в Латвию поступят более холодные воздушные массы. В выходные дни ожидается, в основном, сухая погода.

В субботу температура воздуха достигнет +4..+9 градусов тепла. Ветер будет слабым. В основном, завтра будет переменная облачность, только в районе Лиепаи ожидаются небольшие дожди.

В Риге в субботу днем потеплеет до +8. Весь день будет солнечно и почти безветренно.

В ночь на воскресенье температура может опуститься до -4 градусов, но днем опять поднимется до +7 градусов.

http://rus.lsm.lv/statja/pogoda/pogoda/subbota-21-oktjabrja-suho-no-uzhe-holodno.a254502/

LSM