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Новости Латвия | 20 октября 2017 | 21:40

В Латвию прибыл ковчег с мощами 54 мучеников и исповедников

Сегодня в латвийскую столицу прибыл ковчег с мощами пострадавших после Октябрьской революции святых новомучеников и исповедников Русской православной церкви. Мощи встречали в Рижском кафедральном соборе Рождества Христова, сообщает Латвийское радио-4.

Звон колоколов известил о прибытии в Рижский кафедральный собор Рождества Христова ковчега, в котором хранятся мощи 54 святых: 15 из них были архипастырями, 17 — клириками, 16 — монахами, шестеро мирянами. Время выбрано не случайно: сто лет назад после революции начались гонения на церковь. Тысячи людей пострадали в те трагические годы, 1760 из них уже причислены к лику святых.

В Латвию прибыли мощи Патриарха Тихона, который вступил на Патриарший престол как раз в 1917 году. Именно он своим указом даровал самостоятельность Латвийской православной церкви. В ковчеге есть также мощи двух Рижских Архипастырей — Иоанна (Поммера) и Агафангела (Преображенского). Иоанн Поммер — первый святой латвийской земли, жестоко убитый. Многие наверняка знают святителя Луку Крымского: будучи хирургом, святитель Лука написал книгу «Очерки гнойной хирургии», которой до сих пор пользуются во всем мире. Его мощи тоже есть в ковчеге, как и мощи старца Оптиной пустыни Севастиана. Отсидев в большевицких концлагерях, он нес своё старческое служение в Караганде.
Мощи начали почитать еще в 787 году. Митрополит Рижский и всея Латвии Александр во время своей проповеди процитировал Иоанна Златоуста.

«Не только тела, но и гробы святы, преисполнены духовных даров благодати. Посему призываю всех — в печали кто, в болезни кто, в обиде ли, в другом ли в каком мирском несчастье, или в глубине греховной... приходите, и вы получите помощь. И с великой радостью возвратитесь под ней».

Очень много людей пришло в собор Рождества Христова, чтобы приложиться к мощам. Однако такая возможность будет не только у рижан, но и у жителей Вентспилса, Лиепаи, Даугавпилса и Резекне. Расписание находится на сайте Церкви. В храмах этих городов во время встречи ковчега с мощами будет звучать величание святых.

LSM

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