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Сегодня что-то напомнит вам о прошлом и о том, каким были вы несколько лет назад. Это напоминание подскажет вам довольно неожиданное решение для проблемы, которая вас занимает.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 20 октября 2017 | 17:30
Pаботы по реновации канализационного коллектора
SIA „Daugavpils ūdens” информирует, что в период с 19 по 29 октября 2017 года будут продолжены работы по реновации канализационного коллектора на ул.Парадес, ул.Циетокшня и ул.Гимназияс (реконструкция колодцев).
Обращаем внимание автоводителей, что в центре города в местах проведения работ будут установлены временные дорожные знаки и ограничена скорость движения автотранспорта:
19.-29.10.2017. - установка временных дорожных знаков в местах проведения работ
23.- 24.10..2017. - схема движения автотранспорта на ул.Гимназияс (от ул.Саулес до ул.Ригас)
SIA „Daugavpils ūdens” приносит извинения за возможные неудобства во время проведения работ и рассчитывает на понимание со стороны автоводителей и жителей микрорайона, поскольку данные работы проводятся с целью повысить качество и надежность оказываемых услуг.
Тел. для справок - 654 24251; 20229913
Daugavpils.lv
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