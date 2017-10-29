Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

20 октября

Именины:
Леонида, Леонидс / Алина, Леонтий, Марк

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Сегодня что-то напомнит вам о прошлом и о том, каким были вы несколько лет назад. Это напоминание подскажет вам довольно неожиданное решение для проблемы, которая вас занимает.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
3 .. 5 C
Утро
4 .. 6 C
День
8 .. 10 C
Вечер
4 .. 6 C
Ветер
.. 2 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма

18 апреля 2017 года избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы зарегистрировала список пар ...

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

5. Зато нас по головке погладят! {110}

6. Шум на работе! Как действовать? {1}

7. Утверждены обновлённые составы 11 думских комиссий Даугавпилса

8. В пожаре в Даугавпилсе погиб мужчина {1}

9. Автобусы и трамваи {152}

10. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {152}

 

Новости Общество | 20 октября 2017 | 17:30

Pаботы по реновации канализационного коллектора

SIA „Daugavpils ūdens” информирует, что в период с 19 по 29 октября 2017 года будут продолжены работы по реновации канализационного коллектора на ул.Парадес, ул.Циетокшня и ул.Гимназияс (реконструкция колодцев).

Обращаем внимание автоводителей, что в центре города в местах проведения работ будут установлены временные дорожные знаки и ограничена скорость движения автотранспорта:
19.-29.10.2017. - установка временных дорожных знаков в местах проведения работ
23.- 24.10..2017. - схема движения автотранспорта на ул.Гимназияс (от ул.Саулес до ул.Ригас)
SIA „Daugavpils ūdens” приносит извинения за возможные неудобства во время проведения работ и рассчитывает на понимание со стороны автоводителей и жителей микрорайона, поскольку данные работы проводятся с целью повысить качество и надежность оказываемых услуг.
Тел. для справок - 654 24251; 20229913
 

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 