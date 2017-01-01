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Новости Общество | 20 октября 2017 | 14:09

Ночной приют в Даугавпилсе готов к работе в холода

Пресс-фото

Ночной приют учреждения Даугавпилсского городского самоуправления „Социальная служба” готов к работе в холодных погодных условиях, - сообщает пресс-служба.

С 01.01.2017. до 03.10.2017., социальные услуги получили 197 клиентов Даугавпилсского Ночного приюта, это составило 4497 человекодней. Средний возраст клиентов от 40 до 60 лет, преимущественно, это мужчины. В зимний период, с 16.10.17 года время работы ночного приюта - круглосуточно.

Общее количество мест в Даугавпилсском Ночном приюте: 16 спальных мест – для женщин, 16 - для мужчин, 8 мест – в изоляторе и 20 сидячих мест. В случае необходимости Ночной приют может принять большее количество клиентов. В сентябре 2017 года 30 клиентов получили социальные услуги в Ночном приюте.
Клиенты ночного приюта обеспечены ужином и завтраком, получают услуги социальных работников, первую медицинскую помощь, санитарную обработку, стирку белья, приём душа, можно посмотреть телевизор.

Четвертый год в Социальном/ночном приюте действует программа социальной реабилитации „Горячая еда - здоровая среда.” В рамках программы клиентам предоставляются:
бесплатное горячее блюдо (400 гр супа и 100 гр хлеба);
первичный медицинский осмотр для обнаружения платяных вшей и педикулеза;
рекомендации пройти профилактический осмотр (флюорография) у врача – пульмонолога в отделении легочных заболеваний Даугавпилсской региональной больницы;
консультации о получении услуг Социального/ночного приюта.

Каждый день от 60 до 120 клиентов получают бесплатную горячую еду.

Каждую неделю социальные работники вместе с муниципальной полицией выезжают в районы наибольшего скопления людей без определенного места жительства. Совместные выезды с муниципальной полицией проводятся 8 лет.

Социальная служба просит жителей города быть отзывчивыми и неравнодушными к людям, оказавшимся в кризисной ситуации. В случаях необходимости просьба звонить по телефонам: 113, 654-21500 – полиция самоуправления.

Также о месте нахождения лиц без определенного места жительства можно сообщать работникам Даугавпилсского Ночного приюта в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по телефонам: 654-42691, 654-42694, 654-42698, 654-41698. В вечернее и ночное время - по телефону 654-42694.  

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