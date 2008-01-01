Центр белорусской культуры приглашает на выставку вышитых картин

Новости Культура | 20 октября 2017 | 14:04

Во вторник, 24 октября 2017 года, в 17.00, в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) откроется персональная выставка картин «44 400 шагов вперед…» Альфреды Булионко, члена Ассоциации свободных художников Латгалии. Широкому зрителю предоставится уникальная возможность увидеть ручные работы – картины, вышитые крестиком.

Белорусский дом давно и плодотворно сотрудничает с местными художниками. Здесь неоднократно проводились как персональные, так и сборные выставки самодеятельных художников. Вот и новый творческий сезон не стал исключением. На выставке будет представлено 20 картин на самые разные темы. Посетители увидят пейзажи, портреты, сюжетные картины, изображения животных.

Альфреда Булионко – уроженка Краславы, белоруска по маминой линии. Рукоделием занялась со школьных лет на уроках домоводства. А вышивкой картин серьезно увлеклась с 19 лет и до сих пор посвящает этому занятию все свое свободное время. Работы А.Булионко выставлялись не только в Даугавпилсе, но и в Латгалии, Литве, Беларуси.

Музыкальным фоном мероприятия станет выступление вокального ансамбля сеньоров ЦБК “Спадчына” (худ.руководитель Яна Юзефович); все желающие смогут в неформальной обстановке высказаться по поводу увиденных картин, оставить запись в книге отзывов.

Приглашаем на открытие выставки, которое пройдет в ЦБК во вторник, 24 октября 2017 года, в 17.00, по адресу: г.Даугавпилс, ул.Алеяс, 68 (вход со двора).

Выставка «44 400 шагов вперед…» будет открыта до 23 ноября 2017 года (с 9.00 до 17.00 в будние дни). Вход бесплатный.

Организатор: Центр белорусской культуры.



Центр белорусской культуры