Пятницу обещают без проливного дождя

Новости Латвия | 20 октября 2017 | 09:13

Пресс-фото Пресс-фото

Пятница, 20 октября 2017 года, по прогнозам синоптиков, пройдет без существенных осадков, однако с утра будет сложно автомобилистам: местами образуется густой туман видимостью до 100 метров и меньше.

Возможен также иней, отдельные участки дорог обледенеют. Днем ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +7..+11 градусов.

В Риге также возможен туман, днем выглянет солнце. Температура в середине дня составит около +10 градусов.

LSM