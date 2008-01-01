В Прейли в спальню одного из домов “зашел погостить” джип

Новости Происшествия | 19 октября 2017 | 20:44

Если окна дома выходят на дорогу с интенсивным движением, не стоит удивляться, когда в один прекрасный день во двор этого дома заедет какой-нибудь автомобиль. Однако, в Прейли некоему водителю удалось заехать не только в чей-то двор, но даже в спальню, передает Degpunkta.

Пережитое 15 октября жители этого дома будут вспоминать еще долго. Поздно ночью Наталья проснулась от громкого шума. Женщина вышла на улицу, чтобы посмотреть, что произошло, но, увидев автомобиль в соседской квартире, потеряла дар речи.

“Хорошо, что там никого не было. Иначе были бы трупы. Это не нормально. Половина автомобиля находилась в квартире”, - вспоминает Наталья.

На данный момент владелица квартиры находится за границей. Именно соседи присматривают за жилищем, вставив в том числе временную стену. Впрочем, утверждают они, судить о том, пострадала ли в результате ДТП несущая стена, довольно трудно. Ответственные службы пока тоже молчат.

При всем этом, Наталью также беспокоит мысль, что подобная авария может случиться еще раз.

“С этой дорогой точно нужно сделать что-то, вариантом других нет. Просто жутко. За два года это уже третий случай. До этого, когда у школы не было светофора, все было спокойно. Сейчас, когда появилась новая дорога, я не могу понять, что происходит. Все время ощущение, что сейчас кто-то тебя собьет. Летают, как сумасшедшие. Предлагала, чтобы сделали одностороннее движение, чтобы хотя бы к нам не летели. Сейчас же со всех сторон ездят, живем в страхе постоянном”, - говорит Наталья.

Отметим, что, согласно информации полиции, водитель, который врезался в дом в последний раз, был абсолютно трезв.

В свою очередь, в местном самоуправлении заявили, что в следующем году будут выделены средства для реконструкции данного, очевидно опасного участка дороги.

Focus