Пограничники поймали разыскиваемого полицией вора-рецидивиста

Новости Происшествия | 19 октября 2017 | 19:45

Пресс-фото Пресс-фото

18 октября 2017 года в Зилупском крае пограничники пресекли попытку находящегося в розыске гражданина Латвии нелегально покинуть страну, сообщили в Госпогранохране.

Мужчина 1990 г.р. без спецпропуска был задержан в 200 метрах от границы с Россией. При проверке личности выяснилось, что мужчина имеет много судимостей за воровство и грабежи, и вышел из тюрьмы в марте этого года, а в августе за очередное преступление был объявлен в розыск.

Задержанного передали сотрудникам Госполиции.

Делфи