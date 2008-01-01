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Новости Происшествия | 19 октября 2017 | 19:45
Пограничники поймали разыскиваемого полицией вора-рецидивиста
18 октября 2017 года в Зилупском крае пограничники пресекли попытку находящегося в розыске гражданина Латвии нелегально покинуть страну, сообщили в Госпогранохране.
Мужчина 1990 г.р. без спецпропуска был задержан в 200 метрах от границы с Россией. При проверке личности выяснилось, что мужчина имеет много судимостей за воровство и грабежи, и вышел из тюрьмы в марте этого года, а в августе за очередное преступление был объявлен в розыск.
Задержанного передали сотрудникам Госполиции.
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