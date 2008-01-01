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Новости Латвия | 19 октября 2017 | 19:29

Первый снег — возможно, уже на будущей неделе

D-fakti.lv

Холодный воздушный фронт, движущийся на Латвию, способен принести в некоторые районы страны первый снег, сообщает метеоцентр. Для водителей такие погодные условия чреваты появлением опасного «черного льда», предостерегают специалисты.

Хотя в ближайшие дни в Латвии будет доминировать область высокого атмосферного давления (циклон), в субботу в южных районах возможны кратковременные осадки – следствие действия циклона, чей центр сместился на территорию Польши. В ближайшие дни в Латвию придут холодные воздушные массы, и с понижением температуры как днем, так и ночью, возможно, уже на будущей неделе в ряде мест можно ожидать первого снега, указывают метеорологи.

Учитывая похолодание, в конце этой недели и в начале следующей по ночам и рано утром на дорогах может появиться так называемый черный лед, затрудняющий вождение автомобилей.

LSM  

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