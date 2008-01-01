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Новости Латвия | 19 октября 2017 | 19:25
Памятник Свободы торжественно открыли после реставрации
Стоящий в самом сердце латвийской столицы Памятник Свободы помнит самые разные времена. Когда-то мимо него ходил общественный транспорт. Затем у монумента начали массово встречать Новый год. Сейчас там проходят торжественные и общественные мероприятия. В июле монумент начали реставрировать — и на сегодня назначена торжественная церемония открытия, сообщает программа «Домская площадь» Латвийского радио-4.
Туристы и жители Риги обычно смотрят на памятник Свободы снизу вверх, но по особо торжественным случаям, если заранее написать заявление, можно попасть внутрь монумента и даже взглянуть на город глазами Милды.
Чтобы три звезды по-прежнему было хорошо видно из любой точки столицы, памятник каждые 8 лет окружают лесами, чистят, реставрируют — и всячески о нём заботятся. Для гранита одни технологии, для капризного травертина — другие, для позолоты звёздочек и приведения в порядок металлических элементов — третьи.
Этим летом как раз пришло время реставрационных работ. Над очисткой памятника трудилась целая команда реставраторов. И вот сегодня в торжественной обстановке памятник предстает во всей красе.
«Уход должен быть регулярный. Если у домов есть крыши — у памятников крыши-то нет. У нас в агентстве есть программа: как ухаживать, через сколько лет. И каждый год осмотр», — указал Гунтис Гайлитис, директор муниципального Агенства рижских памятников.
В июле Памятник Свободы начали приводить в порядок.
Как уже писал Rus.lsm.lv, Кабинет министров принял решение направить 193 636 евро из средств на непредвиденные расходы на реставрацию и чистку Памятника Свободы.
«Памятник Свободы символизирует латвийскую государственность и единство нашего народа, поэтому очень важно провести все работы по чистке и реставрации до кульминации столетия государства в ноябре следующего года. Узнав, что самоуправлению не хватает средств на чистку памятника, мы незамедлительно обратились в Министерство финансов, призывая выделить необходимое финансирование. И мы горды, что правительство сегодня это поддержало», — рассказала глава Минкульта Даце Мелбарде.
С течением времени материалы, из которых сделан Памятник Свободы, разрушаются от дождя и ветра, а также находящейся в воздухе грязи — в том числе и от машин, которые ездят рядом. Анализ воздуха показал, что содержащиеся в нем вещества в сочетании с водой способны привести к коррозии памятника. Кроме того, от воды железобетонный каркас трескается, стальная арматура и опоры ржавеют — к тому же на них действует и вибрация, возникающая из-за транспорта.
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