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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 19 октября 2017 | 19:20
Жительницам Латгалии приходит на помощь мобильная маммография
Даугавпилсская региональная больница приобрела мобильный маммограф в рамках европроектов в 2012 году. В январе 2016 года машина начала регулярно ездить по Латгалии. Сначала по Даугавпилсскому краю, а вскоре добрались и до Зилупе. За два года побывали практически везде, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.
В большинстве населенных пунктов Латгалии медицинское оборудование на местах доступно только в форме специально оборудованного медицинского транспорта. В основном мобильные бригады проводят скрининг на рак груди у женщин, но нередко жители спрашивают и о других медицинских услугах.
Услуги мобильного маммографа предоставляют три учреждения – два находятся в Риге, одно в Даугавпилсе. За первые 8 месяцев 2017 года Национальная служба здоровья разослала более 85 000 писем, в которых женщин приглашают провести скрининг груди. В Латгалию отослано более 12 000 таких писем. Половина отозвалась и прошла обследование. Из этих 6000 у 18 была обнаружена злокачественная опухоль, а у 88 человек есть подозрения. Всего же за первые 8 месяцев текущего года неприятный диагноз услышали 69 женщин по всей Латвии, у 319 есть подозрения на новообразование.
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