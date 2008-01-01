Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

19 октября

Именины:
Дросма, Дросмис, Элина / Лаура, Макар, Фома

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Так трудно сохранять терпение, находясь на пороге больших и очень важных для вас событий. Тем не менее придется, в противном случае вы рискуете помешать им произойти.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
6 .. 8 C
Утро
6 .. 8 C
День
10 .. 12 C
Вечер
5 .. 7 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают

 

Архив

Популярные статьи

1.

Выборы-2017: в Даугавпилсе список «Согласия» возглавляет депутат Сейма

18 апреля 2017 года избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы зарегистрировала список пар ...

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. Девушки из Даугавпилса вошли в первую пятерку на чемпионате мира по фитнесу

5. Зато нас по головке погладят! {110}

6. Шум на работе! Как действовать? {1}

7. Ушли в мир иной...

8. Михаил Пупиньш: "Змеиная кожа сигналит быть внимательными" {3}

9. Утверждены обновлённые составы 11 думских комиссий Даугавпилса

10. Автобусы и трамваи {151}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {152}

 

Новости Общество | 19 октября 2017 | 19:20

Жительницам Латгалии приходит на помощь мобильная маммография

Пресс-фото

Даугавпилсская региональная больница приобрела мобильный маммограф в рамках европроектов в 2012 году. В январе 2016 года машина начала регулярно ездить по Латгалии. Сначала по Даугавпилсскому краю, а вскоре добрались и до Зилупе. За два года побывали практически везде, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

В большинстве населенных пунктов Латгалии медицинское оборудование на местах доступно только в форме специально оборудованного медицинского транспорта. В основном мобильные бригады проводят скрининг на рак груди у женщин, но нередко жители спрашивают и о других медицинских услугах.

  Услуги мобильного маммографа предоставляют три учреждения – два находятся в Риге, одно в Даугавпилсе. За первые 8 месяцев 2017 года Национальная служба здоровья разослала более 85 000 писем, в которых женщин приглашают провести скрининг груди. В Латгалию отослано более 12 000 таких писем. Половина отозвалась и прошла обследование. Из этих 6000 у 18 была обнаружена злокачественная опухоль, а у 88 человек есть подозрения. Всего же за первые 8 месяцев текущего года неприятный диагноз услышали 69 женщин по всей Латвии, у 319 есть подозрения на новообразование.

LSM

Добавить комментарий

 