Четверг, 19 октября: погода обещает не пакостить

Новости Латвия | 19 октября 2017 | 09:45

Пресс-фото Пресс-фото

Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, да и то – не по всей территории, а лишь местами. Осадков синоптики не прогнозирует, ветер будет слабым, а день – относительно теплым.

Днем над частью страны будет небольшая облачность, но в некоторых городах небо останется ясным. Столбик термометра поднимется до отметки в +9..+12 градусов.

Ветер весь день будет слабым.

В Риге сегодня потеплеет до +11. Переменная облачность будет сопровождаться слабым ветром до 2 м/с.

Медицинский тип погоды второй благоприятный.

LSM