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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
19 октября
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Сегодня вам повезет в финансовом отношении и даже крупнее, чем вы могли бы рассчитывать. Но не затевайте долгоиграющих дел, удача мимолетна.
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Репутацию перспективного города Даугавпилсу создают
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 19 октября 2017 | 09:45
Четверг, 19 октября: погода обещает не пакостить
Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность, да и то – не по всей территории, а лишь местами. Осадков синоптики не прогнозирует, ветер будет слабым, а день – относительно теплым.
Днем над частью страны будет небольшая облачность, но в некоторых городах небо останется ясным. Столбик термометра поднимется до отметки в +9..+12 градусов.
Ветер весь день будет слабым.
В Риге сегодня потеплеет до +11. Переменная облачность будет сопровождаться слабым ветром до 2 м/с.
Медицинский тип погоды второй благоприятный.
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