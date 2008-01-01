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Новости Общество | 18 октября 2017 | 20:45
Арвид Баршевский удостоен награды правительства Латвии
Решением Кабинета министров Латвии шести латвийцам, внесшим важный вклад в развитие демократического и правового государства, хозяйственную и общественную деятельность, будут вручены государственные награды к Дню независимости ЛР. В числе избранных - ректор Даугавпилсского университета, академик Арвид Баршевский.
Арвид Баршевским награжден «за выдающийся вклад в развитие высшего образования в Латгалии и Селии, а также в международную колеоптерологию и создание Латвийской колеоптерологической школы в Даугавпилсе».
Награды Кабинета министров удостоены также директор Службы поддержки села Анна Витола-Хелвига, художница Майя Нора Табака, главный дирижер Праздника песни и танца Янис Эренштрейтс, врач-ортопед Нормунд Павлов и президент Конфедерации работодателей Латвии Виталий Гаврилов.
Торжественная церемония вручения наград (диплом КМ, нагрудный знак и денежная премия) состоится 16 ноября в концертном зале Dzintari.
D-fakti.lv
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