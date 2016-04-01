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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 18 октября 2017 | 20:28
Ушли в мир иной...
С 11 по 17 октября 2017 года в Даугавпилсском загсе было выдано 18 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Antonova Raisa (23.09.1957 - 05.10.2017)
Bečelis Ivans (28.03.1952 - 14.10.2017)
Beļinskis Voldemārs (31.08.1946 - 11.10.2017)
Bikova Jeļena (13.02.1977 - 11.10.2017)
Čeviļevs Viktors (13.04.1941 - 16.10.2017)
Fedotovs Vjačeslavs (20.10.1943 - 13.10.2017)
Halikova Klavdija (22.02.1938 - 16.10.2017)
Ignatoviča Lidija (15.03.1938 - 17.10.2017)
Jeļcovs Genadijs (03.02.1971 - 10.10.2017)
Kodors Lauris (24.05.1983 - 13.04.2016)
Kolpakovs Vasilijs (09.12.1936 - 14.10.2017)
Kudrina Ņina (30.05.1927 - 10.10.2017)
Larionova Anastasija (04.03.1923 - 15.10.2017)
Leitons Broņus Vitauts (29.09.1935 - 16.10.2017)
Savicka Leokadija (12.12.1924 - 11.10.2017)
Sokolovs Ivans (11.09.1940 - 16.10.2017)
Vanoviča Lilija (06.04.1970 - 11.10.2017)
Zimarjova Vasilisa (12.03.1928 - 14.10.2017).
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